Time do coração de Léo Batista se despede do jornalista: ‘Obrigado por tudo’

Ícone do jornalismo esportivo brasileiro, Léo Batista morreu neste domingo (19), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Apaixonado pelo futebol, ele era torcedor fanático do Botafogo. Após a notícia da morte se tornar pública, o clube se despediu do jornalista com uma homenagem nas redes sociais.

A relação de Léo Batista com o Glorioso é antiga. Ele foi responsável por transmitir o primeiro jogo da carreira de Mané Garrincha, em 1953. Foi neste período que sua paixão pelo Botafogo começou. Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', Léo revelou como se tornou torcedor do alvinegro carioca.

- Estava no Maracanã. Fui assistir a um jogo com alguns amigos, era Fluminense e Botafogo. De repente, o Botafogo começou a jogar melhor, saiu uma jogada bonita e pronto, um golaço do Botafogo. Pulei gritando ‘gol!’. Depois do lance eu parei e pensei: ué, estou torcendo para o Botafogo? Daquele instante em diante acabou, virei Botafogo - contou o jornalista.

Em uma nota oficial através de uma publicação nas redes sociais, o Botafogo lamentou a morte do jornalista. O clube agradeceu a trajetória do jornalista, que contou durante anos a história do Alvinegro no futebol brasileiro. A identificação Léo Batista com o Glorioso foi eternizada no Nilton Santos, quando o nome do comunicador foi usado para batizar a cabine de TV do estádio.

Nota do Botafogo

"Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou o 'Tempo de Botafogo'.

Torcedor declarado e sócio desde 1992, Léo sempre exaltou o nome do Clube e ganhou um espaço a mais nos corações alvinegros. Em nossa casa, o Nilton Santos, viu a cabine de TV ser batizada com o seu nome e foi ovacionado por milhares de botafoguenses em lindas homenagens. Uma relação de amor, reconhecimento e lealdade.

Obrigado por tudo, Léo Batista. Um marco na história do jornalismo, do esporte e do Botafogo!".