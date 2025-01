Léo Batista morreu neste domingo, após lutar contra um tumor no pâncreas, e deixou para trás uma legião de fãs que guardam na memória o rosto e, principalmente, a voz marcante do jornalista. Nem todo mundo sabe, porém, que esse não era o nome de batismo do ícone do jornalismo esportivo.

A história volta do verdadeiro nome remete ao início da carreira do profissional. O Lance! relembra essa história curiosa como homenagem no dia em que morreu Léo Batista.

Conheça a história do nome de Léo Batista

Léo Batista iniciou sua caminhada no futebol na 'Rádio Difusora de Piracicaba', sendo setorista do XV de Piracicaba, que tinha acabado de subir para a primeira divisão do Paulistão. O jornalista mudou-se para o Rio de Janeiro e participou da cobertura da primeira Copa do Mundo no Brasil, em 1950.

Anos depois, em 1952, Léo foi contratado pela Rádio Globo, para atuar como locutor e redator de notícias no programa "O Globo no Ar?". Sua estreia como locutor esportivo aconteceu em uma partida entre São Cristóvão e Bonsucesso, no Maracanã. Na difusora, por sugestão do seu chefe Luiz Mendes, que não achava seu nome sonoro, João Bellinaso se tornou 'Léo Batista'.

Morre Léo Batista, aos 92 anos (Foto: Lance!)

Morre Léo Batista

Léo faleceu neste domingo (19), com um diagnóstico de tumor no pâncreas. Extremamente apaixonado por futebol e um exímio comunicador, Léo deixa um legado histórico na televisão aberta.

De acordo com boletim médico, o jornalista deu entrada na unidade, localizada na Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 6, com um quadro de desidratação e dor abdominal. Quadro se agravou nos últimos dias.

A carreira de Léo Batista

Filho de imigrantes italianos, Léo Batista nasceu em Cordeirópolis, no interior do estado de São Paulo. Quando jovem, trabalhou em serviços de alto-falantes, em sua cidade-natal, e rapidamente se estabeleceu no rádio, ainda nos anos 1940.

Léo Batista na tela da Globo (Foto: Reprodução/Instagram)

Anos depois, em 1952, Léo foi contratado pela Rádio Globo, para atuar como locutor e redator de notícias no programa "O Globo no Ar?". Sua estreia como locutor esportivo aconteceu em uma partida entre São Cristóvão e Bonsucesso, no Maracanã.

Léo Batista chegou à televisão em 1955, na extinta 'TV Rio', onde por 13 anos comandou o Telejornal Pirelli. Ele se mudou para a 'TV Globo' em 1970, excepcionalmente para a cobertura da Copa marcada pelo Tri da Seleção Brasileira. O jornalista logo se destacou devido ao seu estilo descontraído.