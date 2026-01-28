Com time alternativo, Santos visita Chapecoense na estreia do Brasileirão
Peixe não poderá contar com oito jogadores
O Santos está pronto para encarar a Chapecoense na estreia do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Arena Condá.
Em busca da segunda vitória na temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu mudanças na equipe pela sexta vez no ano. Até aqui, o Peixe soma apenas um triunfo, conquistado na estreia do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino.
Na zaga, Vojvoda optou por Alexis Duarte na vaga de Adonis Frías, que foi poupado. Vini Lira segue na lateral-esquerda e no ataque Miguelito ganha uma oportunidade como titular ao lado de Caballero.
➡️ Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalação do jogo
Estreia no Brasileirão com desfalques:
Além de Neymar, o técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com Tiquinho Soares, que está lesionado e foi liberado para buscar outro clube, nem com Gustavo Henrique, que segue em recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Alguns jogadores foram poupados por causa do desgaste físico. São os casos de Mayke, Adonis Frías e Gabriel Barbosa. O volante Willian Arão passou por uma cirurgia para retirada de um cálculo renal e também é baixa.
Ficha Técnica:
⚽CHAPECOENSE X SANTOS - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
📍Estádio: Arena Condá (Chapecó, Santa Catarina)
⏰Horário: 20h (de Brasília)
📺Onde assistir: Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
📟 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Escalações:
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Alexis Duarte, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Miguelito, Caballero e Lautaro Díaz. (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Leo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo e Marcos Vinicius; Walter Clar, Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Italo e Marcinho (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
