Esposa de Paquetá mostra reação do meia ao saber que voltaria ao Flamengo
Rubro-Negro acertou volta do meia depois de anos na Europa
Depois de uma longa novela com o West Ham, Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo, clube que o revelou. Nesta quarta-feira (28), depois do Rubro-Negro confirmar o retorno do jogador, Duda Fournier revelou a reação do cria ao saber da notícia.
Após semanas intensas de negociações, o Flamengo acertou a compra de Lucas Paquetá por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões, na cotação atual). O jogador, que estava no West Ham, da Inglaterra, assinará contrato de cinco anos.
Nas redes sociais, Duda Fournier, esposa de Paquetá, mostrou como o jogador reagiu ao saber que voltaria ao Flamengo. Veja o vídeo:
Veja reação de Paquetá ao saber que voltaria ao Flamengo
Como foi a negociação
O Rubro-Negro precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.
Posteriormente, as partes buscaram um meio termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.
Nos últimos dias, as partes definiram que o pagamento inicial será de 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028 (2027 e 2028).
De malas prontas na Inglaterra, Lucas Paquetá é aguardado pelo Flamengo no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A tendência é que o meio-campista desembarque no aeroporto do Galeão pela manhã. Nas redes sociais, torcedores se movimentam para receber o atleta, assim como já fizeram com outros nomes.
Revelado em 2016, Paquetá era tratado como uma das grandes joias da base do Flamengo. Em 2017, ganhou espaço no time titular, sendo um dos principais pilares da equipe. Com 96 jogos com a camisa rubro-negra, foi negociado com o Milan, da Itália, no início de 2019.
