Neymar se desespera em gol sofrido pelo Santos no Paulistão; veja reação

De contrato renovado, mas ainda em recuperação após cirurgia para correção no menisco do joelho esquerdo, Neymar assiste de um dos camarotes da Vila Belmiro, neste sábado (10), o jogo entre Santos e Novorizontino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. No gol sofrido pelo Peixe na primeira etapa, a reação do craque chamou atenção. Veja abaixo:

Neymar cumprimentava torcedores que acenavam e gritavam seu nome de uma dar as arquibancadas do estádio do Alvinegro. Quando olhou para o gramado, Diego Galo ajeitou para a perna esquerda e finalizou por baixo do goleiro Gabriel Brazão.

Recuperação de Neymar

A tendência é que o craque do Santos volte às atividades no fim do mês, já para o início do Campeonato Brasileiro e a reta final do estadual. O procedimento cirúrgico foi conduzido pelo médico Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira, no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

Neymar assinou novo vínculo com o Peixe, agora válido até o fim de 2026. As negociações aconteciam desde o fim da temporada passada e o jogador, no Brasil, irá liderar o clube de São Paulo na campanha em 2026 e com o projeto pessoal de ir à Copa do Mundo.

O jogador atuou em 30 partidas e marcou 11 gols, mas não conseguiu embalar uma grande sequência de jogos em razão das quatro lesões sofridas ao longo da temporada passada. Ele chegou no meio do Campeonato Paulista e acompanhou, do banco de reservas, a eliminação do Santos na semifinal diante do Corinthians.

Na sequência, presenciou a queda precoce da equipe na terceira fase da Copa do Brasil e participou da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, atuando lesionado até a última rodada.

