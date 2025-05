Que ‘nave’! Veja nova Ferrari de Neymar avaliada em R$ 7,5 milhões

A garagem de Neymar ganhou mais um carro de luxo. O craque adquiriu nessa terça-feira (13) uma Ferrari Purosangue na cor preta com detalhes em vermelho metálico, avaliada em R$7,5 milhões. Vale destacar que este valor pode aumentar caso o jogador deseje adicionar novas tecnologias no veículo.

Com 725 cavalos de potência, a Ferrari chegou a ter fila de espera de dois anos para comprar o modelo adquirido por Neymar. Mas se engana quem acha que basta apenas ter R$7,5 milhões na conta para levar o modelo para casa. A Ferrari exige que o comprador se encaixe no perfil e atenda pré-requisitos estabelecidos pela empresa italiana.

Em abril, o camisa 10 do Santos adquiriu uma Porsche 911 GT3 RS avaliado em pouco mais de R$2 milhões. O carro, modelo 2024, foi importado pela concessionária Stuttgart São Paulo e registrado em nome de uma das empresas do jogador. Com registro no estado de São Paulo, o IPVA anual do automóvel é estimado em R$ 85.574,80.

Além dos carros de luxo, Neymar também é proprietário de um helicóptero com bancos customizados com o símbolo do personagem Batman. A aeronave, utilizada na chegada de Neymar ao Santos, foi fabricada no mesmo ano da compra e tem capacidade para nove passageiros e um piloto, totalizando dez assentos.

Neymar segue em recuperação no Santos

O camisa 10 retornou aos gramados, após mais de um mês de recuperação de lesão, no último dia 13 de maio, na derrota do Santos por 1 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã. Jogo citado por Galvão Bueno. Três dias depois, na última quarta-feira (16), Neymar teve uma nova lesão, na vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro. Ambas as partidas foram válidas pelo Brasileiro.

Se recuperando da lesão desde então, Neymar deve retornar a campo no duelo contra o CRB, na próxima semana, pela Copa do Brasil.