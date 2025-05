Neto se revolta com homenagem de Santos a Neymar

O Santos protagonizou um empate sem gols com o Ceará, na última segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão. Na ocasião, o clube paulista fez uma homenagem ao atacante Neymar, antes do início da partida. O gesto foi criticado pelo ex-jogador Neto.

Durante o programa "Donos da Bola", da emissora "Band", o apresentador se revoltou com a iniciativa da diretoria do Peixe. Antes do apito inicial, o camisa 10 foi agraciado com uma placa em homenagem a marca de 100 jogos na Vila Belmiro. Neto apontou o momento não foi adequado para o gesto simbólico.

- Vi o jogo e é quase que inacreditável o que o Santos fez. De antes da partida, dá uma placa para o Neymar em homenagem aos cem jogos na Vila Belmiro. Cara, qual o significado disso? Qual é a visão que o Santos tem? Estão com cinco pontos e na zona do Brasileiro - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Desse jeito, está fadado a cair de novo para a Série B. O time é ruim. Com o Neymar, quando ele voltar, não sei se vai melhorar. Porque é um cara que está a 80 dias sem jogar. Mas aí, antes do jogo (contra o Ceará), entram uma placa para ele. Coisa mais desagradável, pequena e sem sentido para o momento do Santos - concluiu.

Neymar no Santos

A marca de 100 jogos na Vila Belmiro foi alcançada pelo jogador na vitória do Alvinegro sobre o Atlético-MG, no último dia 16 de maio, pelo Brasileirão. Na ocasião, o camisa 10 deixou o campo antes do apito final após sentir uma nova lesão na coxa.

Determinada partida marcou a última vitória do Santos no Brasileirão. O clube soma apenas cinco pontos na tabela de classificação e se encontra em uma situação delicada no campeonato nacional. Após o empate com o Ceará, pela oitava rodada, o Peixe permanceu na zona de rebaixamento na 19ª colocação.