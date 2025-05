Há 100 dias sem vencer com Neymar, Santos vive o pior momento pós-rebaixamento

O Santos não vence uma partida sem Neymar há 100 dias. O último triunfo sem a presença do craque foi no clássico contra o São Paulo, no dia 1º de fevereiro.

Na ocasião, o Peixe venceu de virada por 3 a 1, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo. Curiosamente, o clube havia anunciado o retorno de Neymar no dia anterior ao jogo.

Desde então, foram 17 partidas disputadas, com apenas cinco vitórias — todas elas com a presença do Menino da Vila em campo.

O time da Baixada Santista vive o seu pior momento desde a inédita queda para a Série B. Acumula apenas uma vitória em oito partidas.

Atualemnte, ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados em 24 possíveis. No começo do ano, foi eliminado para o rival Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Já na Copa do Brasil, empatou com o CRB por 1 a 1 no jogo de ida da terceira fase. Só não saiu em casa graças a uma grande atuação de Gabriel Brazão, que defendeu um pênalti.

No duelo da última segunda-feira (12), no empate sem gols diante do Ceará, no Allianz Parque, o Santos bateu o recorde de público do estádio na competição com 35.240 torcedores. A renda foi de R$2.806.052,90.

No intervalo da partida, Neymar recebeu uma placa comemorativa ao lado do ídolo Edu, em homenagem aos 100 jogos disputados na Vila Belmeiro. O craque tem sido presença constante no estádio, acompanhando o Peixe ao lado da família e amigos, enquanto se recupera da segunda lesão na coxa esquerda.

Até aqui, o Menino da Vila soma nove partidas e seis participações diretas em gols. O contrato do camisa 10 é válido até o dia 30 de junho.

Neymar recebe uma homenagem pelos 100 jogos na Vila Belmiro das mãos do ídolo Edu. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 5 pontos. Tem apenas uma vitória em oito rodadas. Vasco e Juventude também estão na zona de rebaixamento, com 7 pontos. O Sport é o lanterna, com apenas 2 pontos.

O time da Baixada Santista volta a jogar na Vila Belmiro apenas no dia 1º de junho, contra o Botafogo. Antes disso, enfrenta o Corinthians no próximo domingo (18) e o Vitória no dia 25 de maio, ambos pelo Brasileirão. O jogo de volta da Copa do Brasil contra o CRB será no dia 22 de maio, no Estádio Rei Pelé.