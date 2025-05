Dezenas de anos trabalhando em TV fechada e de um dia para o outro, tudo se encaminhou para uma mudança considerada bem impactante na carreira. Assim foi para João Guilherme. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o narrador, hoje da FlamengoTV, detalhou como foi a proposta para trabalhar no clube e todo o processo de saída da Paramount+.

- O convite efetivamente aconteceu no início desse ano. Ali no final de janeiro, início de fevereiro. Mas há muito tempo havia uma paquera, digamos assim. Depois da campanha da Libertadores 2019, que narrei no Fox Sports, eu criei um vínculo realmente muito intenso com a torcida do Flamengo, e a própria torcida falava que eu deveria trabalhar no Flamengo. O pessoal do clube sempre me tratou muito bem, me homenageou lá, recebi título de sócio honorário pela narração. E o pessoal do clube sempre falava que um dia eu trabalharia na televisão de lá. Mas eu sempre via como algo muito distante, confesso que não pensava que aconteceria tão rápido - iniciou João Guilherme.

João revelou que, antes da proposta oficial surgir, foi convidado a ser o mestre de cerimônia da posse de Bap, presidente eleito no Flamengo. Porém, não demorou muito. Segundo o narrador, logo após o fim do evento, surgiu a possibilidade de iniciar uma nova fase na carreira.

- Aí no final do ano passado, após a eleição, o Bap foi eleito e na ante-véspera da posse, uma pessoa da equipe dele me ligou e me convidou pra ser o mestre de cerimônias da posse dele. Pensei "Pô, uma honra, vamos lá", mas fiquei meio desconfiado, tem alguma coisa aí. Fui lá, fiz a apresentação da cerimônia e logo no fim vieram falar comigo "Vamos conversar com você no início do ano e queremos que você faça parte". E aí veio o convite, uma proposta interessante, um novo caminho totalmente diferente.

Assista à entrevista completa com João Guilherme abaixo.

Ainda funcionário da plataforma de streaming Paramount+, João Guilherme contou como foi levar a proposta do Flamengo aos seus superiores e demonstrar a vontade de deixar o canal. De acordo com o narrador, isso foi motivo de silêncio e surpresa durante a conversa.

- Fui falar com o pessoal da Paramount e falei que recebi uma proposta de trabalho, que considerei muito interessante e queria saír. E eles falaram "Mas por que? Fica aí, a gente está bem, nossa terceira temporada fazendo Libertadores e Sul-Americana". Mas na cabeça deles, eles imaginavam um movimento normal, que iria pro SporTV, voltar pra ESPN, vai pra Record, CazéTV, Band ... Aí um deles me perguntou "Você vai trabalhar onde?", e eu respondi que no Flamengo. Cara, ficou um silêncio (...) Ficaram sem entender absolutamente nada. Foi de fato um movimento surpreendente - detalhou João Guilherme.

- Como eu tenho uma identificação tão grande com a torcida do Flamengo, pensei "Por que não?". Como o meu público já é boa parte da torcida do Flamengo, por que não falar diretamente na TV do Flamengo? Está sendo muito legal e muito interessante - disse o narrador.

Carreira de João Guilherme

João Guilherme possui mais de 35 anos de carreira. Iniciou no rádio e passou por diversas emissoras como Tupi, Tamoio, Gazeta e Manchete. Foi trabalhar na televisão pela primeira vez no 'SporTV', onde trabalhou por 14 anos, e depois no Fox Sports/ESPN, onde se destacou e ganhou notoriedade. De lá, se transferiu para o canal de streaming Paramount+, onde permaneceu até o fim de 2024. O narrador participou da cobertura de sete Copas do Mundo, cinco Olimpíadas e diversas finais de Libertadores.

Ida para a FlamengoTV

João Guilherme acertou a ida para o Flamengo no começo de janeiro e de lá pra cá vem participando de transmissões pré-jogo, é apresentador do 'MengoCast' (podcast semanal com convidados diferentes) e é o responsável por narrar as partidas do clube carioca no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

João Guilherme é narrador da FlamengoTV desde janeiro (Foto: Lance!)

