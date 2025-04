Neymar faz nova aquisição milionária; veja fotos

Neymar Jr, do Santos, comprou um Porsche 911 GT3 RS avaliado em R$ 2.272.150 no início de abril. O carro, modelo 2024, foi importado pela concessionária Stuttgart São Paulo e registrado em nome de uma das empresas do jogador. O veículo foi avistado nas dependências do CT Rei Pelé, em Santos. Com registro no estado de São Paulo, o IPVA anual do automóvel é estimado em R$ 85.574,80.

De acordo com informações da fabricante, o modelo possui motor com 525 cavalos de potência e pode atingir velocidade máxima de 296 km/h. A unidade adquirida por Neymar recebeu personalização com o número 44 na lateral esquerda. A escolha faz referência ao piloto britânico Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari, com quem o jogador mantém amizade. Hamilton utiliza o mesmo número em seus carros de Fórmula 1.

Imagens do carro novo de Neymar (Foto: Reprodução)

Além do Porsche, o jogador também é proprietário de um helicóptero com bancos customizados com o símbolo do personagem Batman. A aeronave, utilizada na chegada de Neymar ao Santos, foi fabricada no mesmo ano da compra e tem capacidade para nove passageiros e um piloto, totalizando dez assentos.

Segundo registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero foi impedido de voar devido à documentação vencida. A situação foi revelada após apuração do g1, que consultou os dados atualizados do órgão regulador.

Nova lesão de Neymar no Santos

O camisa 10 retornou aos gramados, após mais de um mês de recuperação de lesão, no último dia 13 de maio, na derrota do Santos por 1 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã. Jogo citado por Galvão Bueno. Três dias depois, na última quarta-feira (16), Neymar teve uma nova lesão, na vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro. Ambas as partidas foram válidas pelo Brasileiro.

Até o momento, o retorno do craque aos gramados segue como indefinido. Desde o retorno ao Santos, o atacante tem sete jogos disputados, tendo marcado três gols e três assistências.