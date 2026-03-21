Veja gols Fluminense x Atlético-MG: Castillo abre o placar

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

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Mesmo com pressão inicial do Atlético, o tricolor abriu o placar com o camisa 19, Castillo abriu o placar depois de um cruzamento na área. Veja o gol:

Veja o gol:

Como chegam os times?

O Tricolor chega pressionado após a derrota de virada para o Vasco por 3 a 2 no clássico da última quarta-feira. A equipe de Luis Zubeldía chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu três gols na reta final e busca dar uma resposta imediata para a torcida. Mesmo com o tropeço, o Fluminense aparece na parte de cima da tabela, com 13 pontos, ocupando a quinta colocação.

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Fluminense x Atlético-MG - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)

Do outro lado, o Galo tenta embalar na competição. O time mineiro vem de vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 e soma oito pontos, na 11ª posição. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca maior regularidade para se aproximar do grupo que briga por vaga na Libertadores.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Brasileirão - 8ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Prime Video e canais de O TEMPO no YouTube

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules, Acosta e Savarino; Canobbio e Castillo. (Técnico: Luis Zubeldía)

ATLÉTICO-MG: Everson, Preciado, Iván Román (Alonso) Ruan e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco, Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra. (Técnico: Eduardo Domínguez)

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