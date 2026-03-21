Atlético-MG está escalado com surpresas para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para enfrentar o Fluminense em jogo da 8° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (21) às 18h30 no Maracanã.

O Atlético está escalado para enfrentar o Fluminense em jogo da 8° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (21) às 18h30 no Maracanã.

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Como chegam os times?

O Tricolor chega pressionado após a derrota de virada para o Vasco por 3 a 2 no clássico da última quarta-feira. A equipe de Luis Zubeldía chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu três gols na reta final e busca dar uma resposta imediata para a torcida. Mesmo com o tropeço, o Fluminense aparece na parte de cima da tabela, com 13 pontos, ocupando a quinta colocação.

Do outro lado, o Galo tenta embalar na competição. O time mineiro vem de vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 e soma oito pontos, na 11ª posição. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca maior regularidade para se aproximar do grupo que briga por vaga na Libertadores.

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Confira as informações e as escalações de Fluminense e Atlético-MG

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Brasileirão - 8ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Prime Video e canais de O TEMPO no YouTube

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Lucho Acosta e Martinelli; Canobbio, Savarino e Castillo

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson, Preciado, Iván Román, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Igor Gomes, Alan Franco, Victor Hugo; Bernard e Hulk

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Vestiário contra o Fluminense (Foto: Reprodução Atlético)

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