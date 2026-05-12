Adversário do Vasco, Paysandu chega embalado para duelo decisivo da Copa do Brasil
Papão não perde desde o primeiro confronto com o Cruz-Maltino
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O adversário do Vasco nesta quarta-feira (13), o Paysandu vive um dos seus melhores momentos da temporada. A equipe paraense não perde desde o primeiro duelo contra o Cruz-Maltino pela Copa do Brasil e chega embalada para a partida decisiva em São Januário.
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Após a derrota para o Vasco no primeiro confronto, o Papão se reergueu rapidamente. Desde então, voltou a campo cinco vezes e venceu todas as partidas — três pela Série C e duas pela Copa Verde. Com a sequência positiva, a equipe assumiu a liderança da terceira divisão nacional e segue firme na luta pelo acesso à Série B.
O bom momento ofensivo também chama atenção. O Paysandu é o clube com mais gols marcados entre os 20 participantes da Série C em 2026. Os números cresceram ainda mais após a goleada por 5 a 1 sobre o Águia de Marabá, na última semana. Ao todo, o time paraense soma 57 gols em 25 partidas disputadas na temporada.
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Entre os destaques da equipe estão os atacantes Itálo Carvalho e Kleiton Pego, artilheiro e vice-artilheiro do clube no ano, respectivamente. No meio-campo, a jovem promessa Pedro Henrique, já negociada com o Flamengo, e o capitão Marcinho são as principais referências técnicas do elenco.
O Vasco entra em campo com a vantagem construída no primeiro confronto, quando venceu por 2 a 0. Assim, a equipe comandada por Renato Gaúcho pode até perder por um gol de diferença para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada às 19h (de Brasília), em São Januário.
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