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Fluminense tem Ganso de volta ao time para decisão na Copa do Brasil

Tricolor enfrenta o Operário de Ponta Grossa

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
17:17
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Jogadores do Fluminense reunidos no CT Carlos Casilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
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O Fluminense divulgou os atletas relacionados para a partida contra o Operário-PR nesta terça-feira (12), pela Copa do Brasil, no Maracanã. O primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0. Uma vitória simples garante a classificação tricolor.

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Goleiros:
Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga.

Laterais:
Guga, Renê, Guilherme Arana e Samuel Xavier.

Zagueiros:
Freytes, Jemmes, Ignácio e Millán.

Meio-campistas:
Alisson, Hércules, Nonato, Facundo Bernal, Lucho Acosta, Otávio, PH Ganso, Riquelme e Savarino.

Atacantes:
Canobbio, John Kennedy, Serna, Castillo e Soteldo.

Recuperado de lesão, Cano treina normalmente com o grupo, mas ainda recupera ritmo para voltar aos jogos. Fora da partida contra o Vitória por uma Virose, Ganso voltou aos relacionados. Martinelli segue tratando lesão na coxa. O volante iniciou os trabalhos no campo.

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Como chegam Fluminense e Operário para o jogo de hoje?

Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão Série A com 27 pontos após 15 rodadas, mesma pontuação do Flamengo, mas atrás no saldo de gols, e a sete pontos do líder PalmeirasO empate por 2 x 2 com o Vitória no Maracanã, no sábado, custou caro porque o Tricolor levou a virada e só evitou a derrota com gol de Kevin Serna aos 45 minutos do segundo tempo.

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O panorama recente da equipe de Luis Zubeldía é preocupante: apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, somando BrasileirãoLibertadores e Copa do Brasil. Houve derrota por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, derrota por 2 x 0 para o Bolívar em La Paz e empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia em Mendoza, em jogo no qual John Kennedy fez o gol no fim para evitar a terceira derrota seguida na competição continental.

🔥 Aposte na vitória do Fluminense
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Ganso treino Fluminense
Ganso em treino do Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

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