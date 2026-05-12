Fluminense tem Ganso de volta ao time para decisão na Copa do Brasil
Tricolor enfrenta o Operário de Ponta Grossa
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense divulgou os atletas relacionados para a partida contra o Operário-PR nesta terça-feira (12), pela Copa do Brasil, no Maracanã. O primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0. Uma vitória simples garante a classificação tricolor.
Qual é o único canal que vai transmitir o jogo do Fluminense hoje?
Fluminense
Qual gigante tem mais chances de cair na Copa do Brasil? Vote!
Fora de Campo
Fluminense tem ‘teste de fogo’ pela Copa do Brasil antes de ‘finais’ na Libertadores
Fluminense
Relacionados
Goleiros:
Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga.
Laterais:
Guga, Renê, Guilherme Arana e Samuel Xavier.
Zagueiros:
Freytes, Jemmes, Ignácio e Millán.
Meio-campistas:
Alisson, Hércules, Nonato, Facundo Bernal, Lucho Acosta, Otávio, PH Ganso, Riquelme e Savarino.
Atacantes:
Canobbio, John Kennedy, Serna, Castillo e Soteldo.
Recuperado de lesão, Cano treina normalmente com o grupo, mas ainda recupera ritmo para voltar aos jogos. Fora da partida contra o Vitória por uma Virose, Ganso voltou aos relacionados. Martinelli segue tratando lesão na coxa. O volante iniciou os trabalhos no campo.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Como chegam Fluminense e Operário para o jogo de hoje?
O Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão Série A com 27 pontos após 15 rodadas, mesma pontuação do Flamengo, mas atrás no saldo de gols, e a sete pontos do líder Palmeiras. O empate por 2 x 2 com o Vitória no Maracanã, no sábado, custou caro porque o Tricolor levou a virada e só evitou a derrota com gol de Kevin Serna aos 45 minutos do segundo tempo.
O panorama recente da equipe de Luis Zubeldía é preocupante: apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, somando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Houve derrota por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, derrota por 2 x 0 para o Bolívar em La Paz e empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia em Mendoza, em jogo no qual John Kennedy fez o gol no fim para evitar a terceira derrota seguida na competição continental.
🔥 Aposte na vitória do Fluminense
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias