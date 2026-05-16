menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Abel altera escalação do Palmeiras para duelo contra o Cruzeiro

Alviverde tem o retorno dos titulares após eliminar o Jacuipense na Copa do Brasil

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Barueri (SP)
Dia 16/05/2026
20:01
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Cruzeiro neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após poupar os titulares na classificação contra o Jacuipense pela Copa do Brasil, Abel Ferreira promove o retorno da equipe titular.

continua após a publicidade

Carlos Miguel volta aos onze iniciais na meta alviverde. O capitão Gustavo Gómez forma dupla de zaga ao lado de Murilo, com o argentino Giay na lateral direita e o jovem Arthur, recuperado de lesão, atuando pela esquerda.

O meio de campo conta com Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Felipe Anderson, destaque no último compromisso, com um gol e duas assistências. Ramón Sosa e o artilheiro Flaco López completam a equipe para encarar a Raposa.

O Alviverde soma 34 pontos em 15 rodadas e ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro, quatro à frente do vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos em relação ao rival paulista. Até o momento, o Alviverde acumula dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, diante do Vasco da Gama, fora de casa.

continua após a publicidade
Andreas Pereira treina no Palmeiras
Andreas Pereira retorna ao time titular do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Felipe Anderson; Ramón Sosa e Flaco López..

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Jefté, Paulinho, Khellven, Mauricio, Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Riquelme, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.

continua após a publicidade

Escalação do Cruzeiro

Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo e Kaio Jorge.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💸 Aposte em jogos do Palmeiras!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Calendário do Palmeiras até a pausa para a Copa do Mundo

  • 16/5 - Palmeiras x Cruzeiro - Arena Barueri - 16ª rodada do Brasileirão
  • 20/5 - Palmeiras x Cerro Porteño - Allianz Parque - 5ª rodada - Libertadores
  • 23/5 - Flamengo x Palmeiras - Maracanã - 17ª rodada do Brasileirão
  • 28/5 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Allianz Parque - 6ª rodada - Libertadores
  • 31/5 - Palmeiras x Chapecoense - Allianz Parque - 18ª rodada do Brasileirão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias