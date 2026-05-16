Abel altera escalação do Palmeiras para duelo contra o Cruzeiro
Alviverde tem o retorno dos titulares após eliminar o Jacuipense na Copa do Brasil
O Palmeiras está escalado para enfrentar o Cruzeiro neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após poupar os titulares na classificação contra o Jacuipense pela Copa do Brasil, Abel Ferreira promove o retorno da equipe titular.
Carlos Miguel volta aos onze iniciais na meta alviverde. O capitão Gustavo Gómez forma dupla de zaga ao lado de Murilo, com o argentino Giay na lateral direita e o jovem Arthur, recuperado de lesão, atuando pela esquerda.
O meio de campo conta com Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Felipe Anderson, destaque no último compromisso, com um gol e duas assistências. Ramón Sosa e o artilheiro Flaco López completam a equipe para encarar a Raposa.
O Alviverde soma 34 pontos em 15 rodadas e ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro, quatro à frente do vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos em relação ao rival paulista. Até o momento, o Alviverde acumula dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, diante do Vasco da Gama, fora de casa.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Felipe Anderson; Ramón Sosa e Flaco López..
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Jefté, Paulinho, Khellven, Mauricio, Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Riquelme, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.
Escalação do Cruzeiro
Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo e Kaio Jorge.
Calendário do Palmeiras até a pausa para a Copa do Mundo
- 16/5 - Palmeiras x Cruzeiro - Arena Barueri - 16ª rodada do Brasileirão
- 20/5 - Palmeiras x Cerro Porteño - Allianz Parque - 5ª rodada - Libertadores
- 23/5 - Flamengo x Palmeiras - Maracanã - 17ª rodada do Brasileirão
- 28/5 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Allianz Parque - 6ª rodada - Libertadores
- 31/5 - Palmeiras x Chapecoense - Allianz Parque - 18ª rodada do Brasileirão
