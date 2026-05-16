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Confira escalação do Cruzeiro contra o Palmeiras

As equipes se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 16/05/2026
20:00
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Camisa do Cruzeiro (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)
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O Cruzeiro enfrentará o Palmeiras, na noite deste sábado (16), às 21h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge poderá contar com o retorno de dois titulares.

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Arroyo e Kaiki, expulsos no clássico contra o Atlético-MG, cumpriram suspensão contra o Bahia e já estão liberados para entrar em campo. Além deles, Fagner volta a ser titular.

Por outro lado, o treinador português terá uma opção a menos no ataque. Bruno Rodrigues, emprestado pelo Palmeiras, não entrará em campo na Arena Barueri.

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Com isso, a escalação do Cruzeiro vem com: Otavio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

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Artur Jorge defende invencibilidade contra Abel Ferreira

O técnico Artur Jorge irá enfrentar seu conterrâneo Abel Ferreira, como treinador, pela sétima vez na carreira neste sábado (16), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Barueri, o comandante do Cruzeiro defenderá uma invencibilidade.

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Nas seis vezes que se enfrentaram, Artur Jorge levou a melhor em quatro oportunidades e empatou dois duelos. O duelo mais emblemático ocorreu em 2024, pela Libertadores.

Artur Jorge, técnico do Cruzeiro e Abel Ferreira (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Artur Jorge e Abel Ferreira (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Confira retrospecto de Artur Jorge contra Abel Ferreira

  • 26/11/2024: Palmeiras 1×3 Botafogo (Allianz Parque) – Brasileirão
  • 21/8/2024: Palmeiras 2×2 Botafogo (Allianz Parque) – Libertadores
  • 14/8/2024: Botafogo 2×1 Palmeiras (Nilton Santos) – Libertadores
  • 17/7/2024: Botafogo 1×0 Palmeiras (Nilton Santos) – Brasileirão
  • 25/4/2012: Sporting 1×1 Braga (Aurélio Pereira) – Campeonato Português de Juniores
  • 3/3/2012: Braga 3×1 Sporting (Municipal 1º de Maio) – Campeonato Português de Juniores

Palmeiras x Cruzeiro
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