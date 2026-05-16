Confira escalação do Cruzeiro contra o Palmeiras

O Cruzeiro enfrentará o Palmeiras, na noite deste sábado (16), às 21h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge poderá contar com o retorno de dois titulares.

continua após a publicidade

Arroyo e Kaiki, expulsos no clássico contra o Atlético-MG, cumpriram suspensão contra o Bahia e já estão liberados para entrar em campo. Além deles, Fagner volta a ser titular.

Por outro lado, o treinador português terá uma opção a menos no ataque. Bruno Rodrigues, emprestado pelo Palmeiras, não entrará em campo na Arena Barueri.

continua após a publicidade

Com isso, a escalação do Cruzeiro vem com: Otavio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Artur Jorge defende invencibilidade contra Abel Ferreira

O técnico Artur Jorge irá enfrentar seu conterrâneo Abel Ferreira, como treinador, pela sétima vez na carreira neste sábado (16), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Barueri, o comandante do Cruzeiro defenderá uma invencibilidade.

continua após a publicidade

Nas seis vezes que se enfrentaram, Artur Jorge levou a melhor em quatro oportunidades e empatou dois duelos. O duelo mais emblemático ocorreu em 2024, pela Libertadores.

Artur Jorge e Abel Ferreira (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Confira retrospecto de Artur Jorge contra Abel Ferreira

26/11/2024: Palmeiras 1×3 Botafogo (Allianz Parque) – Brasileirão

21/8/2024: Palmeiras 2×2 Botafogo (Allianz Parque) – Libertadores

14/8/2024: Botafogo 2×1 Palmeiras (Nilton Santos) – Libertadores

17/7/2024: Botafogo 1×0 Palmeiras (Nilton Santos) – Brasileirão

25/4/2012: Sporting 1×1 Braga (Aurélio Pereira) – Campeonato Português de Juniores

3/3/2012: Braga 3×1 Sporting (Municipal 1º de Maio) – Campeonato Português de Juniores

Palmeiras x Cruzeiro

💸 Aposte na vitória do Palmeiras com SuperOdd @1.69 contra o Cruzeiro

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.