Veja gols em Flamengo x Vasco: Robert Renan diminui para o Cruzmaltino
Classico carioca acontece pela 14ª rodada do Brasileirão
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O Flamengo abriu o placar contra o Vasco no clássico deste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. O atacante Pedro foi o responsável por abrir o marcador para a equipe Rubro-Negra. No segundo tempo, Jorginho ampliou a vantagem, e Robert Renan diminuiu.
Ancelotti, técnico da Seleção, está no Maracanã para acompanhar Flamengo x Vasco
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O gol aconteceu no início do primeiro tempo. O cronômetro macava oito minutos, quando Pedro foi soberano na área Cruzmaltina. Após um cruzamento, o camisa 9 conseguiu fintar o zagueiro Robert Renan com um chapéu e chutou de forma indefensável para o goleiro Leonardo Jardim.
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Veja o gol abaixo:
No segundo tempo, o meia Jorginho ampliou a vantagem para o Flamengo. Aos 14 minutos, Pedro foi derrubado por Paulo Henrique dentro da área. Em campo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade, mas após uma revisão no VAR, ele assinalou a penalidade, que o italiano converteu.
Aos 39 minutos da segunda etapa, Robert Renan diminuiu a desvantagem para o Cruzmaltino. O gol do zagueiro aconteceu por meio de uma cobrança de escanteio, onde o camisa 30 subiu mais alto que a defesa Rubro-Negra para marcar.
Gol de Pedro, do Flamengo, sob olhares de Ancelotti
O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, está no Maracanã para assistir Flamengo x Vasco. O treinador italiano estará de olhos em possíveis convocados para a Copa do Mundo. Nomes como Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, e Pedro, do time rubro-negro, estão no radar para o Mundial.
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Ancelotti chegou ao estádio carioca ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador executivo, Juan, coordenador técnico Juan, e Cristiano Nunes, preparador físico, todos da CBF. A presença da comissão da Canarinho faz parte do planejamento da entidade visando a convocação para a Copa do Mundo de 2026.
O anúncio dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio. A CBF prepara um grande evento para a divulgação dos nomes, que acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
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