Roger Flores se irrita com lance de jogador em Flamengo x Vasco: 'Não dá'

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo, a equipe Rubro-Negra abriu o placar aos oito minutos, com Pedro, mas o Cruzmaltino teve uma boa oportunidade para marcar, mas desperdiçou.

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➡️ Torcedores rivais reagem ao golaço de Pedro em Flamengo x Vasco

Durante a transmissão da partida, o ex-jogador Roger Flores criticou a ação do atacante Brenner no lance que poderia ter gerado o gol de empate para o Vasco. O lance aconteceu aos 28 minutos, em um contra-ataque. O camisa 20 tinha duas opções de passes, mas tentou resolver a jogada sozinho e chutou por cima do gol de Rossi.

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— Aí não, né, Brenner. Tinham duas ultrapassagens, eram três contra dois e ele finalizou de longe com a perna que não era a boa. Não dá para você tomar uma decisão tão ruim, com tantas opções melhores, em uma situação que o Vasco tem tanta dificuldade para chegar. E quando chega com superioridade não pode definir dessa maneira — comentou o ex-jogador.

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Ancelotti no Maracanã para Flamengo x Vasco

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, está no Maracanã para assistir Flamengo x Vasco. O treinador italiano estará de olhos em possíveis convocados para a Copa do Mundo. Nomes como Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, e Pedro, do time rubro-negro, estão no radar para o Mundial.

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Ancelotti chegou ao estádio carioca ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador executivo, Juan, coordenador técnico Juan, e Cristiano Nunes, preparador físico, todos da CBF. A presença da comissão da Canarinho faz parte do planejamento da entidade visando a convocação para a Copa do Mundo de 2026.

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O anúncio dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio. A CBF prepara um grande evento para a divulgação dos nomes, que acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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