Wilton Pereira Sampaio vira assunto em Flamengo x Vasco: 'Ele gosta'

O duelo entre Flamengo e Vasco, na tarde deste domingo (3), tem abritragem de Wilton Pereira Sampaio, um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo. Nas redes sociais, um lance do árbitro irritou torcedores do Rubro-Negro.

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Até aqui, o Flamengo vence o Vasco por 2 a 0, com golaço de Pedro. No final do primeiro tempo, o Rubro-Negro tinha boa possibilidade de ampliar o marcador, mas o árbitro deu falta em Samuel Lino. Os jogadores queriam vantagem no lance.

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Além dos atletas rubro-negros, muitos torcedores do Flamengo se irritaram com o lance e se manifestaram nas redes sociais. Veja a jogada e os comentários abaixo:

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Flamengo x Vasco no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja o lance e a repercussão

Onde assistir Flamengo x Vasco

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo, que vem de empate na Libertadores com o Estudiantes (ARG), chega para o clássico com desfalques importantes. Arrascaeta, camisa 10 do time carioca, sofreu uma fratura na clavícula direita e passou por cirurgia. Mas os problemas não param por aí: lesionados, Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem fora. O mesmo vale para Jorge Carrascal, que cumpre suspensão.

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Por outro lado, Bruno Henrique, que sofreu um trauma na perna direita na última partida, vai para o jogo. Agora, a expectativa fica por conta de Royal e Léo Pereira. Para estar em campo, o lateral aguarda a chegada de uma máscara para proteger a fratura que sofreu no nariz. Já o zagueiro passará por uma nova avaliação após sofrer um corte na perna. Ambos têm grandes chances de disputar o clássico.

Já o Vasco chega embalado contra o Flamengo após vencer o Olimpia na última quinta-feira (30) por 3 a 0 em São Januário, pela Sul-Americana. Pensando no clássico, o treinador optou por poupar alguns jogadores, garantindo que seus principais nomes estejam disponíveis.

Andrés Gómez, Cuiabano e Thiago Mendes foram preservados por questões físicas. Dentre eles, apenas Cuiabano deve seguir como desfalque, sem condições de atuar. Atualmente, o Gigante da Colina ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro antes de Flamengo x Vasco.