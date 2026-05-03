Contra o Flamengo, Léo Jardim alcança marca histórica pelo Vasco

Ao entrar em campo contra o Flamengo, Léo Jardim atinge a marca histórica de 200 partidas com a camisa do Vasco da Gama. O número coloca o goleiro entre os oito que mais defenderam a baliza do clube na história. Confira o ranking:

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Top 10 goleiros com mais jogos pelo Vasco

1 Carlos Germano — 632 jogos

2 Mazarópi — 477 jogos

3 Acácio — 459 jogos

4 Barbosa — 431 jogos

5 Andrada — 370 jogos

6 Fernando Prass — 248 jogos

7 Martin Silva — 245 jogos

8 Léo Jardim — 200 jogos

9 Nelson da Conceição — 192 jogos

10 Hélton — 178 jogos

Léo Jardim completa 200 jogos pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

🔥 Aposte em +9.5 escanteios em Flamengo x Vasco com SuperOdd @1.70

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

A história de Léo Jardim

Léo Jardim nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, no dia 20 de março de 1995. Iniciou sua trajetória no futebol aos 12 anos, atuando pelo Olé Brasil. Em 2012, passou a integrar as categorias de base do Grêmio, onde se destacou em torneios como o Campeonato Estadual de Juniores e a Taça BH de Futebol Júnior.

Sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 aconteceu em agosto de 2013. No ano seguinte, foi promovido ao elenco principal do Grêmio, clube pelo qual conquistou a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores em 2017.

continua após a publicidade

➡️Monte seu 11 ideal: escolha os melhores jogadores de Flamengo x Vasco

Em 2018, foi emprestado ao Rio Ave, de Portugal, e, no ano seguinte, transferiu-se para o Lille, da França. Posteriormente, atuou por empréstimo no Boavista, também em Portugal, onde teve grande destaque na temporada seguinte. Em 2021, retornou ao Lille e foi titular na conquista da Supercopa da França diante do PSG.

Em 2023, foi contratado pelo Vasco da Gama, tornando-se um dos principais nomes da equipe. O bom desempenho rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal em 2024.