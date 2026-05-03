EA Sports FC26 anuncia retorno de Seleção Brasileira ao jogo

Foi divulgado, neste domingo (3), o retorno da Seleção Brasileira ao EA FC26, popularmente conhecido como Fifa. O anúncio foi realizado pelo Instagram oficial da Amarelinha, juntamente ao time de esportes eletrônicos do Brasil e EA Sports.

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Confira vídeo do anúncio do FC26

A novidade chegará junto à um planejamento especial, da produtora do game, para a Copa do Mundo. O evento mais esperado pelos fãs de futebol é algo que acontece em parceria com a EA Sports há alguns anos, e o esperado é que a parceria se repita neste ano de 2026. O retorno contará com uniformes exclusivos e jogadores licenciados, trazendo maior imersão possível ao consumidor.

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A competição costuma ser licenciada pela Electronic Arts para a realização de eventos no Ultimate Team e outros modos de jogo, o que deve facilitar o acesso às seleções participantes. Normalmente, a CBF sustenta parcerias com a Konami e o eFootball, rival direto da EA. Não à toa, o concorrente do FC26 possui times brasileiros e rostos dos jogadores que atuam na liga há muitos anos.

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A ausência da Seleção e dos clubes brasileiros nas últimas edições era uma das maiores queixas da comunidade. O retorno da licença marca uma virada importante para o game no país. Os fãs da franquia poderão usar a Seleção Brasileira com licença oficial pela primeira vez em anos. O anúncio vale para o EA SPORTS FC 26, edição atual do game e posteriores.

Havia uma expectativa entre torcedores e consumidores do game para o retorno de clubes brasileiros, no entanto, até o momento da produção desta matéria, não houve algum tipo de anúncio ou divulgação deste tópico. A última vez na qual o Brasil esteve presente dessa forma no game foi em 2022, no FIFA 23, em DLC especial gratuita para a Copa do Mundo de 2022.

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