Número de torcedores do Vasco contra o Flamengo gera provocações: '10%'

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o número baixo de torcedores do Cruzmaltino no estádio chamou atenção e gerou provocações de rivais.

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Para o clássico, a determinação foi de torcida mista. Ou seja, metade do Maracanã ficou destinado para torcedores do Flamengo, enquanto a outra para os do Vasco.

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Diante desse cenário, a torcida Cruzmaltina, diferente da rival, não conseguiu lotar o próprio setor. O cenário ganhou destaque nas redes sociais e gerou provocações.

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Veja a repercussão do caso abaixo:

Ancelotti no Maracanã para Flamengo x Vasco

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, está no Maracanã para assistir Flamengo x Vasco. O treinador italiano estará de olhos em possíveis convocados para a Copa do Mundo. Nomes como Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, e Pedro, do time rubro-negro, estão no radar para o Mundial.

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Ancelotti chegou ao estádio carioca ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador executivo, Juan, coordenador técnico Juan, e Cristiano Nunes, preparador físico, todos da CBF. A presença da comissão da Canarinho faz parte do planejamento da entidade visando a convocação para a Copa do Mundo de 2026.

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O anúncio dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio. A CBF prepara um grande evento para a divulgação dos nomes, que acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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