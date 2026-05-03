Veja o gol de São Paulo x Bahia: Artur e Ferreirinha marcam

São Paulo e Bahia estão se enfrentando, na tarde deste domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Tricolor Paulista, que vence por 2 a 1 com gols de Artur e Calleri. Luciano Juba fez para o Bahia. Veja abaixo:

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São Paulo x Bahia em Bragança Paulista (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Onde assistir São Paulo x Bahia

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo, dia 3 de maio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16h (de Brasília), em Bragança Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques. A partida terá transmissão da Globo e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

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O duelo marca o reencontro do São Paulo com Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, além de colocar frente a frente personagens conhecidos dos dois lados e possíveis "leis do ex", como Cauly e Nestor.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo aparece na quarta colocação, com 23 pontos. O Bahia vem logo atrás, em sexto lugar, somando 21.

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Na partida mais recente do Tricolor, diante do Millonarios pela Sul-Americana, Roger Machado preservou alguns titulares e agora deve voltar a utilizar força máxima no Brasileirão. Lucas Ramon, Enzo Díaz, Danielzinho, Artur, Luciano e Calleri têm boas chances de iniciar entre os titulares em São Paulo x Bahia.

No departamento médico, Lucas Moura segue em recuperação de fratura em duas costelas, já voltou a treinar com o elenco e pode ser relacionado. Em contrapartida, Pablo Maia e Marcos Antônio continuam fora para o duelo.

Pelo lado baiano, a principal novidade tende a ser o retorno do zagueiro David Duarte, que cumpriu suspensão no empate com o Santos após declarações polêmicas sobre a arbitragem.

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