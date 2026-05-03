Torcedores rivais reagem ao golaço de Pedro em Flamengo x Vasco

Flamengo e Vasco estão se enfrentando, na tarde deste domingo (3), em jogo importante da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Rubro-Negro vence por 1 a 0, com golaço de Pedro. Nas redes sociais, torcedores rivais reagiram ao lance do camisa 9.

continua após a publicidade

Depois de um bate-rebate dentro da área cruz-maltina, a bola resvalou em Gonzalo Plata e sobrou para Pedro. O centroavante ajeitou com muita categoria, tirou a marcação e acertou um belo chute para abrir o placar em Flamengo x Vasco.

➡️PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Palmeiras x Santos

Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais reagiram ao golaço de Pedro. Veja o lance do "9 Bolado" e a repercussão na web:

Pedro comemora gol em Flamengo x Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja golaço de Pedro e repercussão da web

Onde assistir Flamengo x Vasco

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

O Flamengo, que vem de empate na Libertadores com o Estudiantes (ARG), chega para o clássico com desfalques importantes. Arrascaeta, camisa 10 do time carioca, sofreu uma fratura na clavícula direita e passou por cirurgia. Mas os problemas não param por aí: lesionados, Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem fora. O mesmo vale para Jorge Carrascal, que cumpre suspensão.

🤑 Aposte em gols de Flamengo ou Vasco! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por outro lado, Bruno Henrique, que sofreu um trauma na perna direita na última partida, vai para o jogo. Agora, a expectativa fica por conta de Royal e Léo Pereira. Para estar em campo, o lateral aguarda a chegada de uma máscara para proteger a fratura que sofreu no nariz. Já o zagueiro passará por uma nova avaliação após sofrer um corte na perna. Ambos têm grandes chances de disputar o clássico.

Já o Vasco chega embalado contra o Flamengo após vencer o Olimpia na última quinta-feira (30) por 3 a 0 em São Januário, pela Sul-Americana. Pensando no clássico, o treinador optou por poupar alguns jogadores, garantindo que seus principais nomes estejam disponíveis.

Andrés Gómez, Cuiabano e Thiago Mendes foram preservados por questões físicas. Dentre eles, apenas Cuiabano deve seguir como desfalque, sem condições de atuar. Atualmente, o Gigante da Colina ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro antes de Flamengo x Vasco.