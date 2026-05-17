Veja gol em Athletico x Flamengo: Mendoza abre placar

Athletico e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), contará com a presença de Carlo Ancelotti. Mendoza foi autor do gol na primeira etapa.

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Apesar de estarem próximos na classificação, sete pontos separam cariocas e paranaenses. Na cola do líder Palmeiras, o Flamengo tem 30, enquanto o Athletico soma 23 pontos.

Veja gol em Athletico x Flamengo

Como vem as equipes para o jogo

Diferentemente do adversário na Arena da Baixada, o Athletico chega embalado após garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil, no meio da semana. A equipe busca aproveitar o bom momento para surpreender o Flamengo diante da sua torcida. Em casa, o técnico Odair Hellmann contará com o reforço do lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que teve a suspensão reduzida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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Por outro lado, o zagueiro Mateo Gamarra Terán e o volante Luiz Gustavo seguem fora e não ficam à disposição do treinador.

Pressionado após a eliminação na quinta fase da Copa do Brasil, o Flamengo terá que lidar com mais um problema. Afinal, para o jogo deste domingo, o técnico Leonardo Jardim não contará com os meio-campistas Evertton Araújo e Jorginho, suspensos. Além deles, De la Cruz, que não costuma atuar em gramado sintético, também está fora. Pulgar e Plata, no departamento médico, também não jogam.

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A boa notícia é o retorno de Lucas Paquetá, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. Havia a possibilidade de o meia retornar apenas no meio da semana, na partida contra o Estudiantes, pela Libertadores. No entanto, a comissão técnica rubro-negra entendeu que o jogador já reúne condições de atuar neste domingo.

Stiven Mendoza marca o primeiro gol do Athletico contra Flamengo (Foto: Divulgação/Athletico-PR)

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