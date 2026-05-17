Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Athletico
A bola rola às 19h30 (de Brasília) na Arena da Baixada
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O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Athletico na noite deste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Na Arena da Baixada, o técnico português, que não conta com Evertton Araújo e Jorginho, suspensos, optou por improvisar Ortiz como volante. Saúl e Paquetá completam o meio-campo. O Garoto do Ninho está de volta após se recuperar de lesão.
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Athletico x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Escalação do Flamengo para enfrentar o Athletico
O Flamengo entra em campo com: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, Saúl e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
Além dos jogadores suspensos, De la Cruz, que não costuma atuar em gramado sintético, também está fora. Pulgar e Plata, no departamento médico, também não jogam. Luiz Araújo, por motivos pessoais, não foi relacionado.
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Carlo Ancelotti na Arena da Baixada
Na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira, sete jogadores do Flamengo terão, neste domingo, a oportunidade de mostrar ao técnico Carlo Ancelotti, que estará na Arena da Baixada, que merecem ir para a Copa do Mundo. Os nomes são: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino, Pedro, Léo Ortiz e Lucas Paquetá.
Confira as informações do jogo Athletico x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 16ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 17 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Premiere e SporTV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
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