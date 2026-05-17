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Torcida do Palmeiras reage a cena de Barboza em Botafogo x Corinthians; veja

Cena do zagueiro viralizou entre torcedores Alviverdes

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 17/05/2026
19:10
Atualizado há 2 minutos
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Barboza se transferiu para o Botafogo em 2024, estando presente na conquista da Libertadores (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)
imagem cameraBarboza se transferiu para o Botafogo em 2024, estando presente na conquista da Libertadores (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)
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Botafogo bateu o Corinthians por 3 a 1, no Nilton Santos, neste domingo (17). A vitória, com três gols de Arthur Cabral, levou o Glorioso à oitava colocação e empurrou o Corinthians para a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. No entanto, outra cena viralizou entre internautas neste jogo: a despedida de Barboza, que está indo para o Palmeiras, com chegada prevista para 20 de julho.

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Veja reação dos torcedores do Palmeiras ao choro de Barboza

Esta partida marcou a despedida de Barboza, zagueiro capitão no título da Libertadores de 2024. O defensor está acertado com o Palmeiras e se juntará ao clube paulista ao fim deste semestre.

Como foi Botafogo x Corinthians

Texto de Fernanda Gondim e Guilherme Lesnok

Foram três gols nos primeiros 45 minutos do jogo. Destaque individual da primeira etapa, Arthur Cabral foi responsável pelos dois do Botafogo (aos 6 e aos 31 minutos). O camisa 19 acertou dois chutaços no gol corintiano, sem chances para o goleiro Hugo Souza, que sequer pulou para tentar defender ambas as batidas. Mas, apesar de ter descido para o vestiário perdendo, o Timão também deu muito trabalho para o adversário, com o gol de Rodrigo Garro, aos 10', e uma bola na trave aos 41 minutos, em finalização de Raniele.

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Com a mesma intensidade do primeiro tempo, Corinthians e Botafogo continuaram duelando intensamente na partida. Porém, a equipe de Fernando Diniz viu o Botafogo crescer na reta final da partida. Mesmo após o terceiro gol, as investidas do Glorioso não cessaram, quase dando origem ao quarto gol, em uma bola na trave de Santi Rodríguez.

Desde que chegou ao Botafogo em 2024, o zagueiro Alexander Barboza disputou 71 partidas e marcou dois gols pelo clube. O argentino virou peça importante do sistema defensivo alvinegro e participou das conquistas mais marcantes da história recente do Glorioso: a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024.

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Barboza se despediu oficialmente da torcida Botafoguense neste domingo (17) (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Barboza se despediu oficialmente da torcida Botafoguense neste domingo (17) (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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