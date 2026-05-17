Torcida do Corinthians manda recado a Diniz por derrota para o Botafogo

O Corinthians perdeu para o Botafogo por 3 a 1, na tarde deste domingo (17), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do duelo, o técnico Fernando Diniz foi alvo de críticas dos torcedores nas redes sociais.

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A vitória, com três gols de Arthur Cabral, levou o Glorioso à oitava colocação e empurrou o Corinthians para a zona de rebaixamento. O único gol do Corinthians no jogo foi de Rodrigo Garro, ainda no primeiro tempo.

➡️Veja gols de Botafogo x Corinthians: Arthur Cabral faz dois golaços

Depois da partida entre Botafogo e Corinthians, torcedores do Timão mandaram recados ao técnico Fernando Diniz. Veja os comentários abaixo:

Fernando Diniz em Botafogo x Corinthians (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Botafogo e Corinthians

Foram três gols nos primeiros 45 minutos do jogo. Destaque individual da primeira etapa, Arthur Cabral foi responsável pelos dois do Botafogo (aos 6 e aos 31 minutos). O camisa 19 acertou dois chutaços no gol corintiano, sem chances para o goleiro Hugo Souza, que sequer pulou para tentar defender ambas as batidas do Cabral em Corinthians x Botafogo. Mas, apesar de ter descido para o vestiário perdendo, o Timão também deu muito trabalho para o adversário, com o gol de Rodrigo Garro, aos 10', e uma bola na trave aos 41 minutos, em finalização de Raniele.

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Com a mesma intensidade do primeiro tempo, Corinthians e Botafogo continuaram duelando intensamente na partida. Porém, a equipe de Fernando Diniz viu o Botafogo crescer na reta final da partida. Mesmo após o terceiro gol, as investidas do Glorioso não cessaram, quase dando origem ao quarto gol, em uma bola na trave de Santi Rodríguez.

O "melhor em campo" não podia ser outro. Arthur Cabral marcou os três gols que garantiram a vitória do Botafogo. Com o hat-trick deste domingo (17), Cabral cola em Danilo no topo da lista de jogadores com mais participações em gols pelo Botafogo no Brasileirão. O centroavante agora já soma oito participações, sendo sete gols e uma assistência.

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