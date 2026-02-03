Ana Thaís critica look usado por Virginia com nome de Vini Jr: 'Desserviço'

Ana Thais Matos, comentarista esportiva da Globo, criticou o ensaio fotográfico de Virginia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio, que apareceu usando uma coleira com o nome "Vini Jr". A manifestação ocorreu nesta terça-feira (3), após a publicação das imagens que homenageiam Luma de Oliveira.

- É muito legal essas releituras, mas poderiam atualizar e modernizar a pauta. Em pleno 2026 sugerir um ensaio com coleira e nome de homem é um desserviço. Poderia ter feito tudo e colocado o nome dela mesmo pq em 2026 nós somos comandantes da nossa vida e a menina construiu as coisas dela por ela mesma, ela seguirá sendo Virgínia com ou sem o namorado - escreveu Ana Thaís.

O ensaio de Virginia recria a apresentação de Luma no carnaval de 1998, quando a modelo desfilou pela escola de samba Tradição usando uma coleira com o nome de seu então marido, Eike Batista. Na época, Luma explicou que o acessório simbolizava paixão e segurança, negando qualquer conotação de submissão.

Virginia, que atualmente representa a Grande Rio como rainha de bateria, manteve o conceito original da homenagem, substituindo apenas o nome na coleira pelo de seu atual parceiro. As fotografias foram produzidas como parte da preparação para o desfile da agremiação carioca. Nas redes, Vini comentou a publicação: "A mais braba!".

