Narrador esportivo deixa a Globo após 27 anos; saiba mais
Profissional mandou e-mail para anunciar o desligamento da emissora
O esporte da Globo sofreu uma grande baixa nesta segunda-feira (2). O narrador esportivo Eduardo Moreno, do Sportv, deixou a empresa depois de 27 anos na casa. A informação foi dada pela "Folha de São Paulo" e confirmada pelo Lance!.
O profissional comunicou sua saída da Globo aos colegas por meio de um e-mail interno. Moreno atuava como voz marcante em transmissões do SporTV desde os anos 1990. O anúncio do término do vínculo pegou os funcionários da emissora de surpresa.
O comunicado foi enviado durante a noite de segunda-feira (2), sem que houvesse expectativa prévia sobre o desligamento do narrador. Moreno foi contratado oficialmente pela Globo em 1999, mas já realizava narrações para o SporTV antes disso, completando assim 27 anos de trabalho na empresa. Durante sua trajetória, o profissional atuou tanto em transmissões da TV por assinatura quanto em eventos da TV aberta.
Ao longo de quase três décadas, o narrador se consolidou na Globo como uma presença constante nas transmissões de diversas modalidades esportivas do canal, tornando-se familiar para o público que acompanha a programação esportiva da emissora.
O e-mail enviado por Moreno não detalhou os motivos que levaram ao término do contrato com a Globo. Também não foram divulgadas informações sobre seus planos profissionais futuros ou sobre quem poderá assumir seu lugar nas transmissões do SporTV.
A programação esportiva dos canais Globo deverá ser reorganizada para adaptar-se à ausência do narrador nas próximas coberturas e eventos.
