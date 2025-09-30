O ídolo da Seleção Brasileira, Bebeto, interpretou a si mesmo em entrevista com personagens de Cauã Reymond (César) e Ricardo Teodoro (Olavo) no "Podparceiro", em capítulo da novela das 21h da TV Globo, "Vale Tudo". O momento rapidamente se destacou entre os telespectadores após a exibição do episódio, tornando-se um dos assuntos mais comentados nas plataformas digitais.

O nome "Olavo" chegou a figurar entre os tópicos mais populares na plataforma X, antigo Twitter, evidenciando a receptividade do público à cena.

Confira a participação da Bebeto na novela da Globo

A participação de Bebeto marcou a estreia do projeto de podcast dos personagens César e Olavo na trama.

Sem confirmações, fica a expectativa que o elemento do podcast dentro da narrativa seja desenvolvido em episódios futuros de Vale Tudo, possivelmente com novos convidados.

Amistosos da Seleção Brasileira em outubro

Visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026, com o término das Eliminatórias, a Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul e o Japão, respectivamente, neste mês, com ambos os jogos na Ásia. A Canarinho encara os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. Quatro dias depois, a Seleção entra em campo às 7h30 (de Brasília) para enfrentar os japoneses, em Tóquio.

Ancelotti terá seis jogos antes de convocação para a Copa do Mundo

Esta será a penúltima convocação da Seleção Brasileira este ano. Em novembro, o Brasil fará mais dois amistosos, diante de equipes africanas. Os adversários e os locais dos jogos ainda não estão confirmados.

O planejamento da comissão técnica do Brasil prevê ainda amistosos em março de 2026. A intenção é que sejam equipes do primeiro escalão da Europa — há conversas avançadas para um jogo com a França.

Carlo Ancelotti fará a convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 em maio. A tendência é que haja um último amistoso antes de o Brasil estrear na competição, em junho.