Galvão Bueno chama atenção para atitude de Arrascaeta em Corinthians x Flamengo
Com o resultado, Rubro-Negro chegou a 54 pontos no Brasileirão
Em edição do programa "Galvão e Amigos", Galvão Bueno confessou ter se impressionado com a postura da Arrascaeta após o seu gol marcado na vitória de virada do Flamengo sobre o Corinthians. Além disso, o narrador engrandeceu a vitória, com "cara de quem quer ser campeão".
- O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, em uma virada com cara de quem quer ser campeão. Me impressionou o Arrascaeta fazer o gol aos 9 minutos do segundo tempo e não deixou o time comemorar. Não deixou ninguém se abraçar e já foi gritando "vamos, vamos, vamos". A gana de virar, a importância do jogo - disse.
Arrascaeta marca gol da reação do Flamengo contra Corinthians
Em uma linda troca de passes que envolveu quase todo o ataque, De Arrascaeta apareceu livre na área e finalizou com categoria para igualar o placar de Corinthians x Flamengo em 1 a 1.
O lance mudou o clima da partida: o Flamengo assumiu o controle da posse de bola, empurrou o Corinthians para trás e passou a rondar o gol defendido por Hugo Souza, conseguindo posteriormente a virada.
Segue o líder
Com o resultado, o Flamengo chegou a 54 pontos, abriu quatro de vantagem para o Cruzeiro, vice-líder, e cinco para o Palmeiras, que ocupa o terceiro lugar, mas ainda tem um jogo a menos. A equipe segue firme na liderança e dá sinais cada vez mais consistentes de que o título brasileiro pode estar cada vez mais próximo da Gávea.
