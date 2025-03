Vampeta leva filha ao altar em casamento nos Estados Unidos

Vampeta levou a filha Giovanna Santos ao altar no último sábado (22), em evento sediado na Flórida, nos Estados Unidos. A cerimônia marcou um momento de reconciliação após um período de embates públicos entre o ex-jogador e a herdeira. O conflito foi relacionado a dívida de pensão alimentícia.

A participação ativa do pai na cerimônia de casamento foi um pedido da própria filha. Giovanna A universitária, de 21 anos, se casou Caio Alexandrino, e compartilhou o momento ao lado de Vampeta com muita emoção nas redes sociais.

Antes mesmo do ex-jogador marcar presença no casório, ela já havia se manifestado emocionada por ter a oportunidade de ser levada pelo pai ao altar. Conforme declarado por ela, era um sonho de menina, que se tornou realidade no último final de semana.

— Eu vou entrar, sim, com ele! Desde pequena sempre foi um sonho casar. Família briga e depois vira a página. Normal. Pai e filhos brigam, né? Selada 100% nunca vai estar — contou Giovanna.

Vampeta viajou para os Estados Unidos na última quinta-feira (20) ao lado de outros familiares para o casamento da filha. A cerimônia do casamento foi reservada, para cerca de 75 pessoas, em Deerfield Beach, na Flórida, Estados Unidos.

Polêmica com Vampeta

Em outubro de 2024, o ex-jogador protagonizou um embate com Giovanna Santos e Gabriella Santos, fruto do relacionamento com Roberta Soares Galiza, antiga companheira. O motivo da desavença foi a cobrança de pensão alimentícia não pagos.

No meio do desentendimento, o pentacampeão do mundo em 2002 chegou a realizar um comentário polêmico sobre o caso. Durante a programação do canal "Campeões da Resenha", Vampeta debochou da situação.

— Quando fala que é pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto. Tomar no c*. Parece que é uma criancinha que você nunca deu nada — disse o ex-jogador.

A frase repercutiu mal nas redes sociais. Além disso, a própria Giovanna Santos se manifestou publicamente contra a declaração do pai: "Fez a gente parecer uma p#%@".