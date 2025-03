Vampeta brinca com vida extracampo de Neymar: ‘Agora ele tá no Brasil’

O ex-jogador Vampeta brincou com a vida extracampo de Neymar ao comentar os rumores da presença do atleta em uma festa na cidade de São Paulo. Em participação no programa "Bate-Pronto", da "Rádio Jovem Pan", nesta sexta-feira (14), o pentacampeão mundial questionou a surpresa dos companheiros da imprensa com a vida agitada do camisa 10, desde a chegada ao Santos.

Vampeta relembrou que Neymar já era figura marcada em eventos no território brasileiro, como carnaval e festas, quando ainda jogava na Europa. Com muito humro, o ex-jogador comentou sobre as notícias de idas do atacante a eventos e as julgou como normal. Para ele, determinado cenário não deve mudar.

- Tem um pacotes que vocês da imprensa… O Neymar quando jogava no Paris Saint Germain, na França, era entorno de 10/12 horas de voo (para vim para o Brasil) e ele já fazia de tudo para curtir o carnaval. Na Arábia Saudita, foi a mesma coisa - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Agora que o cara está no Brasil, que é só pegar o helicóptero, vocês querem que o cara não vá (para festas)? (risos). Os caras ficam: "Agora que ele mora no Brasil, ele não". É maluquice - concluiu.

Neymar em festa no interior de São Paulo

O helicóptero do jogador santista Neymar Jr foi avistado estacionado em uma festa com a presença de mulheres, em uma chácara na cidade de Araçoiaba, interior de São Paulo, na última segunda feira (10). De acordo com o Portal LeoDias, uma fonte viu Neymar junto com três amigos e mulheres no local, onde acontecia o evento.

A chácara, localizada no interior de São Paulo, pertence a Rafa Motta, um dos amigos de Neymar. A residência fica dentro de um condomínio privativo, em uma área isolada de outras propriedades. Em nota, a assessoria de Neymar afirmou que o atleta não estava presente na festa e o veículo foi emprestado para amigos.

Festa da irmã e Carnaval

No mesmo dia da suposta presença do camisa 10 em uma festa no interior de São Paulo, Neymar também esteve na celebração de aniversário de Rafaella Santos, sua irmã. Nesta ocasião, ele esteve acompanhado da namorada Bruna Biancardi.

Antes disso, também ao lado da atual companheira, o astro marcou presença no Sambódromo do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no último dia 3 de março, dias antes da partida contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista . Ele foi um dos convidados do Camarote Rio para o segundo dia de desfile do grupo especial do carnaval carioca.