Filha de Vampeta rebate declaração polêmica do pai: ‘Só levo tapa na cara’

Vampeta reclamou de pensão alimentícia das filhas (Foto: Reprodução/Jovem Pan)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 12:59 • Rio de Janeiro

Giovanna Santos, uma das filhas de Vampeta, se manifestou sobre as recentes declarações polêmicas do pai. O pentacampeão mundial foi criticado durante a semana após falar de maneira pejorativa sobre a dívida por falta de pagamento de pensão das duas meninas.

➡️Vítima de violência sexual em ‘Caso Robinho’ afirma: ‘não é possível superar’

➡️Jornal espanhol diz que Vini Jr está ‘no limite’ mentalmente

Em fala durante a programação do canal "Campeões da Resenha", no YouTube, Vampeta disparou contra as filhas. Ele questionou as cobranças e com ironia abordou a vida sexual das meninas. A postura do ex-jogador foi criticada nas redes sociais.

- Quando fala que é pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto. Tomar no c*. Parece que é uma criancinha que você nunca deu nada - completou o ex-jogador.

Resposta da filha

Em registro postado nas redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira (30), Giovanna rebateu a declaração de Vampeta. Ela demostrou indignação com a fala e aproveitou o momento para se defender das declarações que movimentaram a internet.

- Vi uma polêmica do meu pai falando sobre a pensão, mais uma vez, porque, pelo visto, isso é a única coisa que ele sabe falar. Ele disse que vai ter que pagar essa dívida e que não sabe por que paga pensão, sendo que eu e minha irmã temos 21 e 23 anos e 'damos pra c#$%*&'. Sim, esse foi o vocabulário que ele usou - iniciou Giovanna, antes de completar.

- Não estou aqui para falar mal do meu pai. Só vim me defender das coisas que ele falou de mim e da minha irmã, que fez a gente parecer uma p#%@, e não somos. Moro com o meu namorado há um ano. Eu estudo, minha irmã estuda Medicina. A pensão é para nos ajudar, porque não pedimos para estar neste mundo. A pensão paga casa, faculdade. Acho que, na cabeça do meu pai — e eu já falei mil vezes para ele —, ele acha que a pensão é para a gente comprar bolsa, sapato… Nossa, quem dera que fosse. É para pagar casa, comida, faculdade, carro, coisas do dia a dia - concluiu.

Giovanna, filha de Vampeta, rebate declaração polêmica do pai nas redes sociais (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relação com o Vampeta

Giovanna também comentou sobre a relação com o pai. Em declaração, a filha afirmou que os dois não são próximos, e que por mais que ela tente uma aproximação, a iniciativa não seria correspondida pelo pentacampeão mundial. Apesar disso, ela insiste em tentar ter contato. Veja o vídeo completo abaixo: