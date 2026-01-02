Vasco x Velo Clube: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

O Vasco faz sua estreia na Copinha neste sábado (3), a partir das 19h30 (de Brasília). A equipe do técnico Matheus Curopos encara o Velo Clube pela 1ª rodada do Grupo 12, cujos jogos serão realizados na cidade de Cravinhos. A partida terá transmissão da CazéTV.

➡️Clique para assistir o Vasco na Copinha

Além do Velo Clube, os adversários do Vasco na Copinha nesta primeira fase serão o Guanabara City, de Goiás, e o I9 FC, de São Paulo. As duas equipes fazem a partida de abertura do grupo a partir das 17h15.

Ficha do jogo VAS VEL 1ª rodada Copinha Data e Hora Sábado, 3 de janeiro de 2026 Local Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP) Árbitro Onde assistir

Campeão uma única vez, em 1992, o Vasco inscreveu força máxima para esta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o nome oficial da competição. E entre os 30 atletas está um nome conhecido e com potencial de integrar definitivamente o grupo principal já nesta temporada: o meia Lukas Zuccarello, que em 2025 atuou nove vezes na equipe de cima.

Pelas regras da competição, puderam ser inscritos na edição deste ano da Copa São Paulo os jogadores nascidos a partir de 2005, com limite aos nascidos em 2010. O regulamento prevê que as equipes joguem dentro de suas chaves, e as duas melhores colocadas de cada grupo avançam para os play-offs. Assim, além dos três jogos da primeira fase, o Vasco terá que superar outros seis para buscar o bicampeonato.

Tudo sobre o jogo entre Vasco e Velo Clube pela Copinha (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Velo Clube

1ª rodada — Grupo 12 - Copa São Paulo de Futebol Júnior

📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP)

👁️ Onde assistir: CazéTV

