Um dia antes do retorno do Grêmio à Arena, veja estado da região

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 21:31 • Porta Alegre (RS)

A espera está acabando. No domingo (1º), o Grêmio vai voltar a jogar na sua casa 134 dias após o último jogo. Assolado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o bairro Humaitá, onde fica localizada a Arena, se prepara para o retorno.

A área, onde fica localizada a Arena, foi uma das mais afetadas pelas enchentes que atingiram o estado. O bairro Humaitá esteve cerca de 20 dias embaixo d'água, e a casa Tricolor sofreu danos que ainda estão sendo reparados.

Não foi somente a Arena que foi atingida, assim como todo o comércio ao redor. Próximo ao estádio, diversos bares ainda estão realizando reparos um dia antes do retorno. Limpeza, manutenção e retoques são vistos por todos que passam pelas ruas que cercam o local.

Apesar disso, as marcas da enchente ainda não foram apagadas completamente. Um dos momentos mais simbólicos da recente história do time segue manchado pelas águas, que ficaram por mais de 20 dias, na região: o painel em alusão a passagem de Luis Suárez pelo Tricolor.

Mesmo com as marcas, a expectativa pelo retorno movimenta os torcedores do Grêmio, que já esgotaram os ingressos. Para a partida de domingo, a carga de entradas foi baixa, apenas 12 mil, mas simboliza a volta para casa.

Grêmio e Atlético-MG entram em campo a partir das 11h (de Brasília) de domingo. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, as equipes não se enfrentaram devido a situação no Rio Grande do Sul.

