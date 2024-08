Partida entre Botafogo e Grêmio não será no Nilton Santos; entenda

(Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 18:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A partida entre Botafogo e Grêmio, marcado para o dia 28/09, às 21h, não será no Estádio Nilton Santos. De acordo com o jornalista Gabriel Rodrigues, do Trivela, o confronto vai acontecer no Estádio Mané Garrincha.

O motivo da mudança é um acordo entre Botafogo e Grêmio para que os jogos fossem em campo neutro, tanto no turno quanto no returno do Brasileirão. Por conta das enchentes, o Imortal ficou sem poder atuar na Arena por quatro meses.

➡️ Botafogo busca retomar forma do primeiro turno em duelo direto com o Fortaleza

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

No primeiro turno, o jogo aconteceu no Kleber Andrade, em Cariacica, e o Botafogo saiu com uma vitória por 2 a 1.