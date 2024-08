Atacante do Grêmio tem lesão confirmada e desfalca o time no Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 18:45 • Porto Alegre (RS)

Após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, Renato Gaúcho terá mais um problema. Na manhã desta terça-feira (27), o Grêmio informou que Pavón teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita e desfalca o time.

+ Vice do Grêmio fala sobre permanência de Renato Gaúcho: ‘A gente confia no trabalho dele‘

A assessoria de comunicação do Grêmio, contudo, não informou a expectativa de retorno do atacante, mas informou que ele já iniciou o tratamento com a fisioterapia do Clube. De acordo com o Tricolor, Pavón sofreu uma lesão muscular grau 1b no músculo bíceps femoral da coxa direita.

Pavón relatou dores musculares após o treino de sexta-feira (23), por isso ficou de fora do confronto com o Criciúma. Para o jogo contra o Atlético-MG, no domingo (1º), ele segue como desfalque. A tendência é que retorne contra o Red Bull Bragantino, após a Data Fifa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a nota do Grêmio sobre a lesão de Pavón

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atacante Cristian Pavon relatou dores após treinamento da última sexta-feira, foi submetido a exame de ressonância magnética e teve diagnosticada lesão muscular grau 1b no músculo bíceps femoral da coxa direita.

O atleta já iniciou tratamento com os fisioterapeutas do Clube.