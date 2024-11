Em entrevista recente, Rodri colocou Vinicius Júnior em terceiro lugar em sua lista para a Bola de Ouro, atrás de si mesmo e de Carvajal, do Real Madrid, citando a regularidade dos jogadores como justificativa. Ainda na entrevista, Rodri alegou que Vini precisa focar mais em campo, e esquecer o extra. Neymar Jr, companheiro e amigo de Vini, não gostou do comentário e debochou do espanhol no vídeo da entrevista.

A fala de Rodri sobre Vini:

Inicialmente, Rodri elogiou o desempenho de Vini Jr na última temporada, mas também ressaltou que o brasileiro pode evoluir, principalmente em questões fora dos gramados:

- - Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que é um cara inteligente e com o tempo vai se dar conta de que quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselhem bem, ainda mais no Real Madrid, que é um clube com valores - disse Rodri em entrevista após ganhar a Bola de Ouro.

Mais sobre Rodri e Neymar

Rodri está em processo de recuperação de uma lesão grave no ligamentar do joelho direito. Na entrevista, o meia disse que pretende voltar a jogar na Liga das Nações e do Mundial de Clubes de 2025. No entanto, um retorno na temporada 2024/25 é difícil.

Se recuperando de mais uma lesão na carreira, Neymar tem sido especulado de volta no futebol brasileiro nos últimos dias. Recém-promovido à Série A, o Santos teria planos para tentar repatriar o craque.