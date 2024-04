Confira a seleção do Campeonato Carioca 2024 segundo o Lance!

Pedro, Carlinhos e Léo Pereira foram destaques do Campeonato Carioca 2024 (Arte: Isabelle Favieri / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Campeonato Carioca de 2024 chegou ao fim com a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu no domingo (7), sagrando o Rubro-Negro como campeão pela 38ª vez. Nesta segunda-feira (8), a redação do Lance! se reuniu e votou na seleção do torneio.

Os 11 jogadores foram escalados no 4-4-2, com domínio do Flamengo, que conta com sete atletas no time. Vice-campeão, o Nova Iguaçu teve três nomes na equipe ideal, equanto o Boavista conseguiu um representante entre os melhores do campeonato.

A seleção do Campeonato Carioca feita pelo Lance! tem: Fabrício (NIG); Varela (FLA), Fabrício Bruno (FLA), Léo Pereira (FLA) e Ayrton Lucas (FLA); De La Cruz (FLA), Chrystopher (BOA), Arrascaeta (FLA) e Bill (NIG); Pedro (FLA) e Carlinhos (NIG). Técnico: Tite.

CRAQUE E REVELAÇÃO

Além da redação do Lance!, os torcedores também participaram da eleição dos melhores do Campeonato Carioca. Em votação realizada no canal do Whatsapp do Lance!, o público elegeu Carlinhos, no Nova Iguaçu, como o craque do estadual, com 51% dos votos. O centroavante do Laranjão - que já tem acerto com o Flamengo - também foi escolhido como revelação do torneio por 66% dos participantes.

Carlinhos foi eleito craque e revelação do Campeonato Carioca, além de ter entrado para a seleção do Lance! (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)