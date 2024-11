Filho do lateral-direito Fagner, Henrique Lemos impressionou a internet com sua habilidade jogando futebol. Assim como o pai, o menino herdou o dom da liderança e o capitão da equipe sub-14 do Corinthians. Atuando no meio-campo, o garoto impressiona por sua habilidade e condicionamento físico. Veja abaixo.

Filho o Fagner joga muito, tá? Henrique Lemos 🔥 pic.twitter.com/6plWqCo1M2 — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 22, 2024

O filho de Fagner ainda e muito novo para assinar um vínculo profissional com o Corinthians, mas, nas categorias de base, já tem contrato até agosto de 2027.