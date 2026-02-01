Dorival detalha dificuldades antes da Supercopa e exalta estratégia do Corinthians

BRASÍLIA - O técnico Dorival Júnior conquistou seu segundo título pelo Corinthians. Neste domingo (1º), o Timão venceu o Flamengo por 2 a 0, em Brasília, e faturou o bicampeonato da Supercopa Rei. Após a decisão, o treinador destacou a qualidade do adversário e elogiou o desempenho de sua equipe.

continua após a publicidade

- As comparações são reais, temos que ter consciência, trabalhar para que um dia possamos ter um elenco comparável a esse do Flamengo, é uma equipe com muita qualidade. Nós tivemos uma disposição muito grande, seguimos um plano de jogo bem definido, jogadores acreditaram no que estavam realizando, fazendo em casa, todas as determinações que passamos foram fundamentais para fazer uma marcação, pressioná-los a todos os momentos, tivemos coisas muito boas ao longo dos 90 minutos, alternamos os movimentos, modificamos a forma de jogar, neutralizamos o que o Flamengo apresenta de melhor - disse o treinador.

+ Aposte em jogos de Flamengo e Corinthians na sequência da temporada!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Timão conquistou o título da Supercopa Rei (Foto: Mateus Bonomi/via Gazeta Press)

Dificuldade

Um surto de virose atingiu jogadores do Corinthians na véspera da decisão. Mais de dez atletas ficaram fora dos treinamentos para se recuperar. O técnico Dorival Júnior admitiu a dificuldade enfrentada e detalhou os bastidores do problema.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- É uma situação que foge muito ao contexto de vocês, mas ainda eram 10h e nós estávamos buscando informações para que pudéssemos ter a certeza se poderíamos ter todos os jogadores, tanto que nós fomos anunciando a escalação aos atletas na palestra das 11h30, não tinha como fazer anteriormente. Tivemos 11 jogadores com virose, agravados por serem jogadores do mesmo setor, então não queria arriscar, colocando dois jogadores do mesmo setor e ter que fazer alterações ainda no primeiro tempo. Tivemos que buscar alternativas, o trabalho do departamento médico foi bastante convincente, ontem tiramos vários jogadores dos treinamentos. - falou o treinador.

continua após a publicidade

Próximo jogo

Após a conquista do título, o Timão retorna a São Paulo ainda neste domingo (1), em voo fretado. O foco do Corinthians agora se volta para a disputa do Paulistão. Na próxima quinta-feira (5), o clube alvinegro enfrenta o Capivariano, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.