Gabriel Paulista lembra do irmão no primeiro título pelo Corinthians: 'Realizei o sonho dele'

Primeiro reforço anunciado pelo Corinthians nesta temporada, o zagueiro Gabriel Paulista foi um dos autores dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, na final da Supercopa Rei, disputada neste domingo (1), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Yuri Alberto também balançou as redes pelo Timão.

Gabriel foi anunciado no dia 11 de janeiro e assinou contrato válido até o fim de 2027. Formado nas categorias de base do Taboão da Serra (SP), o defensor passou pelo Vitória antes de iniciar sua trajetória no futebol europeu, com passagem pelo Villarreal, da Espanha.

Na sequência, atuou por Arsenal, da Inglaterra, Valencia e Atlético de Madrid, ambos da Espanha, além do Besiktas, da Turquia, seu último clube antes de retornar ao Brasil para vestir a camisa alvinegra.

Gabriel Paulista comemora o primeiro gol do Corinthians na vitória diante do Flamengo. (Foto: Mateus Bonomi/Agif/Gazeta Press)

Com forte identificação com a torcida corintiana, Gabriel comentou a emoção de realizar um sonho de infância ao conquistar o primeiro título pelo clube do coração.

— Vi muitos da arquibancada. Sempre sonhei em estar aqui, como aquelas crianças. Vi Vampeta, Tévez, Marcelinho e outros ídolos incríveis que nos deram muitas alegrias. Hoje estou aqui podendo retribuir esse carinho. Daqui a 10 ou 15 anos, essas crianças podem estar aqui também, vivendo esse sonho incrível - afirmou.

Gabriel Paulista também relembrou a perda do irmão, de 21 anos, que sonhava em seguir carreira no futebol. De origem humilde, a família chegou a morar em uma favela com os cinco filhos, e o jogador costuma mencionar em entrevistas a transformação de vida proporcionada pelo esporte, além da paixão pelo Corinthians.

— É difícil. Só queria que ele estivesse comigo para me dar um abraço. Sinto muita saudade. Realizei o sonho dele. Ele tentou ser jogador, mas não foi possível. A vida quis assim. Desde o Taboão, me dediquei para realizar o sonho dele. Ele falava muito dessa torcida, e tudo o que dizia era verdade. Com certeza estaria nas caravanas, junto com esse Bando de Loucos que vieram de São Paulo para nos apoiar — disse o jogador, ainda no gramado do Mané Garrincha.

Números pelo Corinthians:

5 jogos (4 titular)

1 gol

93% de acerto no passe

45.2 passes certos por jogo

1 passe decisivo

4 desarmes

5 interceptações

22 cortes

24 bolas recuperada

61% de eficiência nos duelos

3.8 duelos ganhos por jogo

62% de eficiência nos duelos aéreos

4 faltas

1 cartão amarelo

Nota Sofascore 7.08

