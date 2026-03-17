Vampeta esquenta debate sobre forma física de Neymar e cita Messi: 'O que é?'

A convocação de Neymar para os próximos amistosos da Seleção Brasileira gerou debates em todos os portais nesta segunda-feira (16). Ao falar sobre a ausência do jogador, Ancelotti afirmou que o craque precisa estar 100%. Durante participação no programa Galvão FC, o ex-jogador Vampeta se surpreendeu com a discussão sobre o estado físico do atacante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O que me surpreendeu é o que é ser 100%? Quando eu vi aquela relação de atacantes, se colocar 70% do Neymar ele é titular. O Danilo tá 100%? O Neymar acho que vai estar na Copa. Se tu levar ele, ele não vai pro banco. Nem a pau. Se for, vai jogar. O Messi tá 100%? Nenhum desses aí é melhor que o Neymar. Se eu fosse o Neymar, ficaria na Kings League mesmo, do que ir enfrentar, jogar mal contra a França e não ser convocado - declarou Vampeta.

Convocação de Carlo Ancelotti sem Neymar

Esta é a quinta convocação de Carlo Ancelotti desde que assumiu a Seleção Brasileira, em maio do ano passado. Havia grande expectativa sobre a presença de Neymar, que estava na pré-lista de convocados. A comissão técnica chegou a viajar até Mirassol na semana passada para acompanhar o jogador em campo, mas o meia do Santos não atuou.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira: lesões cortam seis nomes da convocação de Ancelotti para amistosos

A lista completa para os amistosos inclui:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

Carlo Ancelotti fez sua quinta convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Alguns desfalques eram esperados. Bruno Guimarães se recupera de lesão, enquanto Éder Militão só não estará na Copa se não tiver condições físicas, permanecendo sob acompanhamento médico e fisioterápico.

continua após a publicidade

🤑APOSTE NA SELEÇÃO BRASILEIRA!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável