Técnico do Vasco durante partida contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 20:00 • Rio de Janeiro

Neste domingo (15), Flamengo e Vasco se enfrentam pela 26º rodada do Brasileirão 2024, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Ainda tentando se recuperar da goleada histórica sofrida no primeiro turno (6x1), o Cruzmaltino novamente encontrou dificuldades no primeiro tempo para criar perigo na área Rubro-Negra (partida ainda em curso). Um dos jogadores mais criticados pela torcida do Vasco foi o camisa 10, Dimitri Payet.

Torcedores do Vasco pedem a saída de Payet. Veja;

Dimitri Payet em ação pelo Vasco durante partida contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SP).

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Léo Ortiz, e Gerson; Luíz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon e Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Jean David, Payet e David; Vegetti.