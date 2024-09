Briga entre organizadas de Flamengo e Vasco deixa dez detidos e dois feridos

Foto: Reprodução / Threads







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 15:47 • Rio de Janeiro (RJ)

As torcidas organizadas de Flamengo e Vasco causaram mais um triste capítulo de selvageria no Rio de Janeiro. Horas antes do clássico, uma briga entre torcedores deixou dois homens feridos e dez presos. A confusão aconteceu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a briga começou perto da estação do bairro Tanque, com os homens se enfrentando usando barras de ferro. Dois dos envolvidos foram espancados e terminaram desacordados na pista. Ambos foram encaminhados à UPA da Taquara. A Polícia Militar deteve 10 pessoas envolvidas na confusão. Em nota, a Assessoria da PM confirmou as informações, tanto de detidos quanto de feridos.



A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), neste domingo (15/09), policiais da unidade foram acionados para uma ocorrência de briga de torcidas no bairro Tanque. Chegando ao local, os militares atuaram na dispersão do tumulto e, após a realização de um cerco, detiveram 10 suspeitos. Dois feridos foram socorridos à UPA da Taquara. A ocorrência está em andamento na 41ª DP (Tanque). O policiamento está reforçado na região — Explicou

Foto: Reprodução

Em Duque de Caxias, muncípio vizinho ao Rio de Janeiro, até o blindado da Polícia, conhecido como ''Caveirão'', precisou intervir.

