Torcida do Vasco manda recado para o presidente Pedrinho

Insatisfeitos com a fase do Vasco nesta temporada, os torcedores mandaram um recado ao presidente Pedrinho, na manhã deste domingo (20). Um avião sobrevoou a praia de Copacabana com uma faixa escrita: ‘#ForaPedrinho: O pior da história’. Confira.

O Vasco vive um momento de grande pressão na temporada, pela falta de resultados positivos no Campeonato Brasileiro e com a eliminação na Sul-Americana, para o Independiente del Valle. O Cruzmaltino ainda não venceu desde o retorno do calendário sul-americano, após a pausa para o Mundial de Clubes. Em quatro partidas, a equipe amargou duas derrotas e dois empates.

Além disso, os comandados de Fernando Diniz ocupam a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos conquistados. Precisando de uma vitória para recuperar a moral, o Vasco encara o Internacional, no Beira-Rio, às 18h30, neste domingo (27).

Pedrinho vive turbulência com a torcida do Vasco

O momento ruim da equipe reflete a impaciência dos torcedores com o mandatário vascaíno. Na última quinta-feira (24), Pedrinho voltou a público para conceder uma entrevista coletiva, algo que não acontecia desde novembro do ano passado.

Dentre os tópicos abordados, o presidente comentou sobre a possibilidade de novas contratações nesta janela de transferência. Vale destacar que, até o momento, o Vasco anunciou apenas a contratação do volante Thiago Mendes.

- Eu poderia ter a irresponsabilidade de fazer as contratações e não pagar. Primeiro eu iria ter um conflito dentro do elenco, porque eu não pagaria salário e contrataria. E segundo que eu estaria fazendo práticas que não são condizentes com o que eu penso e com gestões anteriores que levaram o Vasco a um estado financeiro caótico - disse, antes de completar.

- Eu não vou fazer as contratações que o Corinthians fez e não honrar os compromissos. Não queria falar de outro clube, mas como você citou. Eu não consigo contratar e não pagar. Não consigo. O torcedor não pode esperar isso de mim, desculpa te decepcionar.

Durante a eliminação da equipe, contra o Independiente del Valle, na última terça-feira (22), Pedrinho foi hostilizado pelos torcedores publicamente, pela primeira vez desde que assumiu o comando do clube. Com a relação entre arquibancada e diretoria, estremecida, o mandatário destacou.

— Quando você fala que a minha gestão seria diferente das outras, o comportamento da torcida obviamente quer dizer que ela não está gostando da gestão, isso não quer dizer que a gente não esteja trabalhando de forma diferente das outras gestões. Respeito muito o torcedor do Vasco. E vou sempre respeitar. Como eu falo: a gente cria padrões de perfil para certos cargos. Eu estou presidente, então tenho que ter esse tipo de perfil porque tem que ter coração duro, autoritário, isso e aquilo. Eu não sou assim. Se você me perguntar se me entristeceu. Me entristece todas às vezes que a torcida me xingar e vai me machucar. Eu sou vascaíno, tenho um lado afetivo muito grande. Quando a torcida me xinga, é lógico que me ofende. Isso vai fazer com que eu pare de trabalhar? Não, eu vou trabalhar ainda mais para reconquistar o torcedor - finalizou.