Vasco disponibiliza débitos referentes a dívidas de comissão; veja valores

O Vasco da Gama divulgou na noite deste sábado (26) uma lista de débitos referentes a dívidas de comissões de empresários. De acordo com nota publicada pelo clube, "todos os compromissos de pagamento firmados pela atual diretoria estão rigorosamente em dia".

Confira a tabela disponibilizada pelo clube:

Empresário de Adson cobra o Vasco

Nesta semana, o empresário de Adson, atacante do Vasco, disparou contra o plano da recuperação judicial. Segundo Fabio Mello, da agência "Fabio Mello Sports", o clube deve comissão, além de não ter pago ao Nantes, da França, pela transação.

- Eu sou credor do Vasco. Numa operação de um jogador, que não ano passado foi eleito pela torcida a principal contratação do Vasco. Estava performando e depois machucou, que é o Adson. O Vasco não pagou uma parcela de comissão. E não pagou o Nantes. Tanto que teve o transferban - afirmou Fabio Mello em entrevista ao podcast da "Sports Market Makers".

Na sequência, Fabio Mello expôs a proposta que o Vasco fez. Segundo o empresário de Adson, o clube ofereceu um deságio de 90% e quer pagar 10% da dívida em 19 anos.

- O Vasco me propôs, no plano deles, um deságio de 90%. E pagar os 10% em 19 anos. Que acordo é esse para alguém está contribuindo para a performance esportiva e no mínimo de respeito de ter um cara do ambiente. Todo mundo é credor. Mas eu nasci nesse ambiente - revelou o empresário de Adson. Em seguida, contou que o Vasco o procurou para buscar informações sobre outro jogador:

- Na mesma semana do plano coletivo, o Vasco me liga querendo um jogador nosso - disse. E finalizou:

- Se isso for bom para o jogador que eu represento, eu tenho que engolir e fazer ele brilhar. O Pedrinho merece todas as minhas admirações. Acho ele genial, como atleta, pelo o que ele passou, a coragem que ele teve de sair da tv e assumir o clube de coração. Todo mundo pode sonhar e ele está realizando o sonho dele. Uma identificação do clube. Mas o clube não pode fazer isso com os credores, se organizar, diminui as dívidas e aí vende para um bilionário? - encerrou.