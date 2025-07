Narrador da Globo reprova atitude de Abel em jogo do Palmeiras: ‘Bobagem’

Após o fim da vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, neste sábado (26), a cena de Abel Ferreira chutando um microfone chamou atenção do narrador da Globo Paulo Andrade. O treinador do Palmeiras estava a caminho do vestiário no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Olha o Abel chutando o microfone que capta o som ambiente perto do gramado antes de ir para o vestiário. Bobagem, né? Desnecessário. O microfone não estava atrapalhando e tomou um pontapé - disse Paulo Andrade.

Palmeiras x Grêmio

Com belo gol de Facundo Torres, logo aos dois minutos de jogo, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, na noite deste sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo-SP. A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A terceira vitória consecutiva no Brasileirão mantém o Palmeiras na terceira colocação, mas agora a apenas dois pontos do líder Cruzeiro — 32 a 34. Agora, o Verdão tem o Derby com o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira (30), às 21h30min, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.

Facundo Torres e Luighi comemoram gol do Palmeiras na vitória sobre o Grêmio. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 GRÊMIO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 26 de junho de 2025, às 21h (horário de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

🥅 Gols: Facundo Torres, aos 2' do 1º T (P).

🟨 Cartões amarelos: Emiliano Martínez e Abel Ferreira (P); Pavón (G).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez e Lucas Evangelista (Aníbal Moreno); Facundo Torres (Riquelme Fillipi), Maurício (Ramón Sosa) e Luighi (Raphael Veiga); Vitor Roque (Flaco López).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Jardiel) e Alex Santana (Camilo); Pavón (Alysson), Riquelme (Edenilson) e Cristian Olivera (Aravena); Braithwaite.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)